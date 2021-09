Honderden niet-begeleide minderjarigen geëvacueerd uit Afghanistan

Sinds de machtsovername van de islamistische taliban midden augustus in Afghanistan zijn zowat 300 niet-begeleide minderjarigen uit het land geëvacueerd. Dat blijkt uit een telling van Unicef, de kinderrechtenorganistie van de Verenigde Naties, en zijn partners.

De minderjarigen zaten onder meer op “vluchten naar Duitsland, Qatar en andere landen”, aldus het hoofd van Unicef, Henrietta Fore. “We verwachten dat het aantal zal toenemen als gevolg van de lopende identificatie-inspanningen.”

“Unicef is heel bezorgd over het welzijn van niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen, waar zij zich ook bevinden. Zij behoren tot de kwetsbaarste kinderen ter wereld. Het is van vitaal belang dat ze snel geïdentificeerd en veilig gehouden worden tijdens het opsporen van hun familie en het herenigingsproces”, aldus nog Fore. “Alle partijen moeten voorrang geven aan het belang van het kind en kinderen beschermen tegen misbruik, verwaarlozing en geweld.”

De Unicef-topvrouw benadrukt dat landen die niet-begeleide kinderen hebben geëvacueerd of opgevangen, kunnen rekenen op de steun van haar organisatie. Er zijn met name teams van Unicef actief op de luchtmachtbases in Doha (Qatar) en Ramstein (Duitsland).

Volgens Unicef heeft het conflict in Afghanistan meer dan 550.000 mensen op de vlucht gedreven, vooral in de laatste weken. “Tien miljoen kinderen hebben dringend nood aan humanitaire hulp”, zegt Fore. “Unicef en zijn partners hebben ongehinderde toegang nodig tot alle delen van Afghanistan.”