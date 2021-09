Turkije wil arrestatie van 240 personen wegens vermeende banden met mislukte staatsgreep

Aanklagers in Turkije hebben dinsdag aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen 240 mensen, waaronder militairen in actieve dienst, wegens hun vermeende banden met een verondersteld meesterbrein van de mislukte couppoging van 2016, zo meldt staatspersbureau Anadolu.

In totaal werden er al 151 personen opgepakt bij invallen in heel Turkije, waaronder Istanboel, de Egeïsche stad Izmir en het door Turkije bestuurde Noord-Cyprus, meldde Anadolu. Onder de verdachten bevonden zich legercadetten, leraren en advocaten. Sommige van de civiele verdachten worden beschuldigd van het controleren van Gulen-achterban in het leger, cadetten in het bijzonder, aldus Anadolu.

Turkije geeft de in de VS gevestigde islamitische geestelijke Fethullah Gulen de schuld van de couppoging door een factie in het leger op 15 juli 2016. Ankara bestempelt Gulens clandestiene netwerk als een terroristische groep en beschuldigt het van het infiltreren in staatsinstellingen. Gulen ontkent de beschuldigingen.

Vijf jaar na de mislukte couppoging in Turkije zijn intussen al 3.000 mensen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. In meer dan 1.600 gevallen gaat het om levenslange gevangenisstraffen zonder de kans op vervroegde vrijlating, de zwaarst mogelijke straffen sinds Turkije in 2002 de doodstraf afschafte.

Verspreid over 289 processen kregen 4.890 personen reeds een gevangenisstraf. Van die processen heeft het Turkse Hof van Cassatie er 87 al bevestigd, wat betekent dat er geen beroep meer mogelijk is.