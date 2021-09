Unieke beelden: de laatste Tasmaanse tijger is voor het eerst in kleur te zien

Het National Film and Sound archive of Australia (NFSA) heeft unieke beelden gedeeld van de Tasmaanse tijger. Benjamin, de laatste van zijn soort, overleed in 1936. De beelden stammen uit 1933 maar werden ter ere van de Australische herdenking van bedreigde diersoorten, ingekleurd. Daardoor brengen ze het zeldzame en uitgestorven buideldier weer even tot leven.

De beelden, die in 1933 werden vastgelegd door de Australische zoöloog en natuuronderzoeker David Fleay, zijn de meest bekende van het uitgestorven buideldier. Dankzij de samenwerking tussen het NFSA en de Parijse art director van Composite Films, Samuel François-Steininger, is het originele zwart-wit negatief nu te bewonderen in kleur.

Het inkleuren van de zeldzame buidelwolf was een intensief proces waar maanden voorbereiding en onderzoek aan vooraf ging. De kleur van het dier werd afgeleid uit tekeningen, schetsen, schilderijen en zelfs pelsen uit musea. Omdat er slechts een handvol beelden bestaat van het zeldzame dier, dat 85 jaar geleden verdween, was het inkleuren een echte uitdaging.