Anderlecht is overbodige Isaac Kiese Thelin toch nog niet kwijt: transfer naar Turkse ploeg gaat niet door

Isaac Kiese Thelin is weer aangesloten bij de Zweedse nationale ploeg. Het Turkse Konyaspor heeft aangekondigd dat zijn transfer niet doorgaat. De transfermarkt in Turkije is nog open tot woensdag om middernacht, maar het ziet er voorlopig naar uit dat er geen transfer komt.

Maandag had Thelin Zweedse nationale ploeg verlaten om definitieve transfer af te handelen, maar tijdens de onderhandelingen is er een kink in de kabel gekomen. “We hebben de transfer geannuleerd nadat de manager van Thelin de prijs nog verhoogde”, meldt de Turkse club op sociale media.