Staking bij garages van D’Ieteren duurt voort, bonden en directie zitten woensdag samen

De staking die sinds vorige week donderdag aan de gang is bij de garages van de groep D’Ieteren, die de merken van de Volkswagengroep invoert in België, duurt ook dinsdag nog voort. Woensdag is een ontmoeting gepland tussen directie en vakbonden. Dat is vernomen van vakbondsman Jean-Paul Sellekaerts van de socialistische vakbond ABVV-MWB.