Ruim 600 woningen in Wallonië volledig verwoest door overstromingen

Bij de zware overstromingen van midden juli raakten in Wallonië ruim 38.000 woningen beschadigd. Dat heeft Waals minister van Wonen Christophe Collignon dinsdag gezegd in het Waals parlement. Van die huizen zijn er 642 volledig verwoest.

Volgens de meest recente cijfers van het Waalse commissariaat voor de heropbouw raakten midden juli 38.543 huizen in het Waals gewest beschadigd door de overstromingen. Daarvan zijn er 642 volledig verwoest, nog eens bijna 5.000 zijn erg zwaar beschadigd. Bij de andere woningen gaat het om kleinere schade.

Ook sociale woningen ontsnapten niet aan de overstromingen. Bijna 1.500 woningen zijn getroffen, waarvan 231 compleet verwoest en 441 zwaar beschadigd. In het Luikse dorpje Fléron alleen al gaat het om 600 sociale woningen. Bij LogisVesdre, een sociale woonmaatschappij in Luik, zijn 255 woningen getroffen, aldus Collignon.

De PS-minister zal de regering voorstellen om nog eens 25 miljoen euro vrij te maken voor de renovatie van sociale woningen in Wallonië, zei hij. Dat geld moet gaan naar 312 sociale woningen die op dit moment niet bewoond zijn. Vaak gaat het om kleinere klusjes die tussen twee huurders in gebeuren en waar de sociale woonmaatschappijen normaal gezien zelf voor instaan, maar in dit geval wil Collignon dat de Waalse regering instaat voor de kosten. De minister wil het ook mogelijk maken voor mensen om een renteloze lening aan te gaan om de huurwaarborg te betalen.

Op langere termijn wil Collignon met een plan komen om onbewoonde appartementen op de verdieping boven een commerciële ruimte te renoveren, zodat ook daar mensen terechtkunnen.

Bij de overstromingen van midden juli, die in Wallonië vooral de provincies Luik, Namen en Luxemburg troffen, vielen zeker 38 doden. Nog altijd zitten tientallen gezinnen zonder woning, water- of gasaansluiting. Veel mensen zijn ook nog op het Rode Kruis aangewezen voor warme maaltijden.