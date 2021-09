Daar is hij dan: Ronaldo arriveert twaalf jaar later opnieuw op trainingscentrum Manchester United

Cristiano Ronaldo is dinsdag aangekomen op het oefencentrum van Manchester United. Twaalf jaar nadat de Portugees Manchester inruilde voor Madrid, is hij klaar om een nieuw (laatste?) hoofdstuk in zijn carrière te schrijven.

Ronaldo keerde vroeger dan verwacht terug uit de interlandbreak. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland brak hij een nieuw record - hij maakte zijn 110de en 111de interlandgoal en werd daarmee topschutter aller tijden op het internationale toneel -, maar hij pakte ook zijn tweede gele kaart. Daar maalden ze bij Manchester United niet om, want mogelijk kan Ronaldo zaterdag in de wedstrijd tegen Newcastle zijn rentree maken.

Ronaldo is back at Manchester United’s training ground with Solskjaer ???? pic.twitter.com/TafAhSCUDe — B/R Football (@brfootball) September 7, 2021