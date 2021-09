Wegpiraat die wagen klemreed op E40 blijft in de cel voor poging tot doodslag

Beernem / Oostkamp / Kortenaken - De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 40-jarige man uit Hertsberge met een maand verlengd voor poging tot doodslag. K.B. reed een wagen klem op de E40 en bedreigde de inzittenden met een ijzeren staaf.

De feiten speelden zich eind augustus af op de E40 richting kust. Een echtpaar uit Kortenaken was onderweg naar hun tweede verblijf in Nieuwpoort, toen ze ter hoogte van Beernem te maken kregen met een bumperklever. De bewuste Mercedes bleef hen volgen en probeerde hen tot vier keer toe van de weg te rijden. Uiteindelijk werden ze ter hoogte van Loppem klemgereden, waarna de wegpiraat zelfs met een ijzeren staaf op hen afstapte. Op dat moment konden de slachtoffers toch nog ontkomen.

K.B. werd vrijdag door de wegpolitie verhoord over de ernstige verkeersagressie. Het Brugse parket besliste om hem na afloop voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Zaterdag werd de verdachte dan door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens de verdediging kampt B. met ernstige psychische problemen. In die omstandigheden werd dinsdagochtend gevraagd om hem onder voorwaarden vrij te laten, maar daar ging de raadkamer niet op in.