Nederlandse vrouw bezweken na zwaar ongeval op E313 in Tongeren, aanrijder was onder invloed en werd aangehouden

Tongeren - De Nederlandse vrouw, die zondag levensgevaarlijk gewond raakte bij een aanrijding op de E313 in Tongeren, is maandag in het ziekenhuis bezweken aan de opgelopen letsels. Dat heeft het parket van Limburg dinsdag bevestigd. Ze zat als passagier samen met haar man in een oldtimer, die langs achteren werd aangereden door een andere personenwagen. De bestuurder van dat voertuig zat onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Hij is bij de onderzoeksrechter moeten verschijnen en werd aangehouden.

Het zwaar verkeersongeval gebeurde zondag rond 12.15 uur op de E313 vlak voor de afrit Tongeren in de richting van Luik. De veroorzaker van het ongeval, die een positieve speekseltest aflegde, stapte zo goed als ongedeerd uit zijn wagen. Hij moest wel nog naar het ziekenhuis worden overgebracht. De vrouw in de aangereden oldtimer was er veel erger aan toe. Ook haar man werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Op last van het Limburgse parket werd de veroorzaker van de aanrijding gearresteerd op verdenking van het rijden onder invloed van verdovende middelen en onopzettelijke doding.

“Verder luiden de betichtingen overdreven snelheid en het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan de partner van de overleden vrouw, omdat die ook in het aangereden voertuig zat”, aldus persmagistraat Anja De Schutter van het Limburgse parket. Het parket liet dinsdagnamiddag weten dat de 27-jarige automobilist door de onderzoeksrechter in Tongeren is aangehouden en naar de gevangenis werd overgebracht.