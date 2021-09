Al 26.480 auto’s geflitst sinds maximumsnelheid op Brusselse Ring werd verlaagd voor het milieu

Op 1 september was het exact een jaar geleden dat de maximumsnelheid op de volledige Brusselse Ring werd verlaagd van 120 km/uur naar 100 km/uur. Een maatregel om de C02-uitstoot terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren. De voornaamste vaststelling van de federale politie: het aantal snelheidsovertredingen is sindsdien alleen maar gestegen.

In de eerste acht maanden van dit jaar (tot 19 augustus) werden 311.340 wagens gecontroleerd op snelheid. Daarvan werden er 15.240 of 4,89 procent beboet omdat ze te snel reden. Van 1 september 2020, toen de snelheid werd verlaagd, tot 31 december 2020 waren dat er 11.240 van de 257.154 gecontroleerde bestuurders of 4,37 procent.

In de eerste 8 maanden van 2020, toen de maximumsnelheid er nog 120 km/uur bedroeg werden ‘maar’ 6.954 auto’s geflitst op meer dan 200.000 gecontroleerde voertuigen (3,47 procent).

De snelheidsverlaging werd nochtans lang genoeg op voorhand aangekondigd en langs de Ring zelf worden bestuurders er op alle mogelijke plaatsen aan herinnerd.

Minder CO2-uitstoot

“Toch stellen we inderdaad vast dat sinds de verlaging van de maximum toegelaten snelheid het aantal snelheidsovertredingen is gestegen van gemiddeld 3,5 procent (toen het nog 120 km/uur was) naar 4,9 procent (sinds de snelheidsbeperking tot 100 km/uur)”, zegt Jana Verdegem van de federale politie. “Daarom blijft de Federale Wegpolitie Brabant er extra controles uitvoeren. Dat is nodig om mensen te sensibiliseren en zo snel mogelijk een duurzame gedragsverandering te creëren, zodat de snelheidsverlaging haar gewenste doel bereikt, namelijk een vermindering van de CO2-uitstoot maar uiteraard ook vlotter en veiliger verkeer op de Ring.”

