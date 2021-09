Chauffeur vindt tas met 40.000 euro in Franse bus, eigenaar is spoorloos

Een buschauffeur in de Zuid-Franse stad Nîmes heeft afgelopen weekend een achtergebleven tas met daarin een klein vermogen aan bankbiljetten naar de afdeling gevonden voorwerpen gebracht. De rechtmatige eigenaar heeft zich nog niet gemeld.

De buschauffeur stuitte op de tas toen hij na zijn dienst het voertuig controleerde. Volgens de regionale radiozender France Bleu Gard Lozère zou het niet bij de chauffeur van vervoersmaatschappij Tango zijn opgekomen om te kijken wat er in de tas zat. Medewerkers van de afdeling gevonden voorwerpen konden hun ogen niet geloven toen ze de tas openden. Er bleek een grote hoeveelheid bankbiljetten in te zitten. In het totaal zou het gaan om zo’n 40.000 euro.

Medewerkers schakelden de politie in. In afwachting van de komst van de rechtmatige eigenaar hebben de agenten de tas, inclusief de inhoud, in beslag genomen. De tas zou van een buitenlandse reizigster zijn. Er zat namelijk ook een douanedocument bij dat het bij je dragen van een grote som geld rechtvaardigt.