Voorzitter huisartsenvereniging Domus Medica: “Kinderen betalen de rekening voor de vrijheid van volwassenen”

Nog een dikke week, schat Roel Van Giel, en dan is het zover. Volgens de voorzitter van de Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica zullen dan al de eerste klassen in quarantaine gaan na een besmetting met het coronavirus. “De regels zijn weliswaar versoepeld: niet bij de eerste leerling, maar pas als een aantal kinderen besmet blijkt, gaat een klas in quarantaine. Alleen kun je ervan uitgaan dat als één kind drager is van de deltavariant, er wel meer besmet zullen raken. De versoepeling zal in de praktijk dus niet veel verschil maken.”