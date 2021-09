Brussels Gewest haalde prikdoelstelling vorige week niet

Brussel - Vorige week werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest net geen 10.000 dosissen toegediend. Daarmee bleef het aantal prikken onder de verwachtingen. Het Hoofdstedelijk Gewest had zich voorgenomen om tegen eind oktober elke week gemiddeld 16.000 eerste prikken te zetten, om zo de vierde golf in te dijken. Om dat gemiddelde te halen hadden de gewestdiensten voor vorige week gemikt op 12.000 dosissen. Dat heeft Inge Neven van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gezegd tijdens een persbriefing.

Panikeren doet Neven echter nog niet. De zogenaamde lokale acties, zoals in scholen, aan winkels en door bedrijven, moeten de komende weken echt onder stoom komen en leiden tot een opstoot van het Brussels vaccinatiecijfer. Vooral bij de jongsten, tussen 12 en 17, is er nog veel werk aan de winkel: 28 pct van de Brusselse jongeren kreeg al een eerste prik, tegenover 80 pct in Vlaanderen.

Om die jongeren te bereiken, wordt er op dit moment vooral nog ingezet op sensibiliseren. Net zoals in Vlaanderen al gebeurt, is ook de GGC van plan in scholen te vaccineren. “Maar eerst sensibiliseren, dan vaccineren, hebben we al geleerd”, zegt Neven. “Er is nog een redelijk grote barrière die overwonnen moet worden.” Volgende week starten de eerste pilootprojecten met prikmomenten in scholen, om de week daarop echt van start te gaan.

Communicatiecampagne

Nog altijd loopt er een communicatiecampagne, met affiches en op sociale media, en daarnaast worden er ook communicatiekits verstrekt aan gemeentebesturen, scholen. De GGC organiseert verder ook Q&A-sessies met experts. “Maandag was er nog zo’n webinar met 150 deelnemers uit het Franstalig secundair onderwijs”, duidt Neven. “Alle mogelijke vragen, over de impact van de vaccins op DNA, sporten en de vruchtbaarheid, kwamen daarbij aan bod.”

Dat sensibiliseren gaat nog tijd vragen, erkent Neven. “We moeten die tijd nemen om de mensen niet te bruuskeren. We moeten de bevolking de juiste informatie geven, door wetenschappelijk opgeleide mensen, en hen vragen laten stellen. We gaan er niet van de ene op de andere dag geraken.” Of er dan een coronapas moet komen? “Dat is een vraag voor het politieke niveau”, aldus Neven.

De voorbije week werd er alvast minder geprikt in de vier Brusselse vaccinatiecentra die nog overblijven, terwijl het aantal prikken via de lokale acties wel toenam. “We moeten nog verder onderzoeken wat de verklaring daarvoor is, zodat we ook daar weer een stijging kunnen optekenen”, zei Neven. “Misschien speelt het nieuwe schooljaar hier een rol.”

Winkels

Maandag raakte al bekend dat goed 800 mensen zich in of vlakbij winkels zoals Carrefour en Ikea lieten vaccineren. “Dat is een goed cijfer, al hadden we misschien gehoopt dat het iets meer zou zijn”, zegt Neven. “Ook hier bekijken we hoe we dit verder kunnen doen stijgen.” Die winkelvaccinaties gaan normaal gezien nog de hele maand door.

Deze en volgende week nog starten bpost, NMBS, Infrabel en MIVB met vaccinaties op het werk. Binnenkort start op het openbaar vervoer nog een andere communicatiecampagne rond vaccinaties. In Brussel-Centraal wordt er op 14 september een vaccinatie-antenne geopend. Op verschillende andere plaatsen worden de komende dagen ook antennes geopend.