Franse Spiderman klimt op toren uit protest tegen gezondheidspas

Alain Robert (59), alias ‘de Franse Spiderman’, heeft dinsdag zonder veiligheidslijnen de 187 meter hoge Total Coupole-toren in Parijs beklommen. Met de actie wilde de stuntman zijn verzet tegen de zogenaamde gezondheidspas in Frankrijk duidelijk maken.

Het was al de elfde keer dat de bekende klimmer zich aan de toren waagde. Zelf spreekt hij van een klim met “gemiddelde” moeilijkheidsgraad. Zoals gebruikelijk stond de politie klaar om hem te arresteren. Normaal doet Robert zijn stunts alleen, maar deze keer werd hij vergezeld door drie klimmers van 21, 28 en 33 jaar.

“Dit is een klim tegen de gezondheidspas, waar iedereen zich aan ergert. Het is een aanslag op de fundamentele vrijheden, die pas is een schande”, zei Robert voor zijn vertrek. Tegelijk was het ook een eerbetoon voor de overleden Franse cinemalegende Jean-Paul Belmondo, “die zijn stunts zelf deed”.

Alain Robert is wereldberoemd voor zijn beklimmingen van wolkenkrabbers, meestal zonder veiligheidsuitrusting en zonder toestemming. In maart 2020 waagde hij zich aan de Agbar-toren in Barcelona om te protesteren tegen de “angst” die het coronavirus teweegbracht.

De gezondheidspas, een bewijs van een vaccinatie, negatieve test of genezing van het coronavirus, is in Frankrijk vereist om cafés en restaurants te kunnen bezoeken. De maatregel lokt veel debat uit, maar volgens een peiling in de krant Le Figaro staat 67 procent van de Fransen er achter.