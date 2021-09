Zware boetes voor drie toeristen die zand en kiezels stelen op strand op Sardinië

De Italiaanse douane heeft drie toeristen aangehouden die zand en kiezelstenen uit Sardinië mee naar huis probeerden te nemen als souvenirs. Ze kregen alle drie een fikse boete: volgens de lokale wetgeving is het ten strengste verboden om “natuurlijk erfgoed” mee te nemen. Het gaat om een Nederlander, een Zwitser, en een Roemeen.

De Nederlander werd onderschept tijdens een douanecontrole op de luchthaven Olbia-Costa Smeralda. Hij had in totaal 1,1 kg zand en 3 kg kiezelstenen bij zich. Hij kreeg een boete die kan oplopen tot 3.000 euro. Een Zwitser werd op dezelfde luchthaven aangehouden, en kreeg ook een boete. De Roemeen werd dan weer betrapt in de haven van Olbia, toen de veerboot naar Livorno wilde nemen.

Het meenemen van zand of kiezels van een strand op Sardinië is sinds 1 augustus 2017 strafbaar. Sindsdien zijn zand, schelpen en stenen geclassificeerd als natuurlijk erfgoed.