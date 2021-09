LIVE. Bondscoach Roberto Martinez en Koen Casteels blikken vooruit naar uitmatch tegen Wit-Rusland

De Rode Duivels spelen woensdag in Kazan tegen Wit-Rusland in de WK-kwalificatiecampagne. Bondscoach Roberto Martinez en Koen Casteels spreken één dag eerder de pers toe. “Drie wedstrijden in zeven dagen: dan is het moeilijk voor de spelers die al twee keer gestart zijn”, zei de bondscoach.

Roberto Martinez verwacht tegen Wit-Rusland een volledig andere wedstrijd dan tegen de Tsjechen. “Deze wedstrijd zal lijken op de match tegen Estland. Wit-Rusland zal een laag blok opzetten, sterk zijn op standaardsituaties”, waarschuwde de bondscoach.

“Drie wedstrijden in zeven dagen: dan is het moeilijk voor de spelers die al twee keer zijn gestart. We hebben een verse ploeg”, ging Martinez verder. “De Ketelaere en Verschaeren zijn er nu bij. Voor Toby Alderweireld, Eden Hazard, Jason Denayer en Hans Vanaken gaan we zien hoe het loopt. Negentig minuten zal wellicht niet mogelijk zijn.”

Naast Thibaut Courtois reisden ook Axel Witsel en Yannick Carrasco op het laatste moment niet mee naar Kazan. “Witsel komt terug van een langdurige blessure en hij legde veel kilometers af tegen Estland en Tsjechië. Hetzelfde met Carrasco. Courtois had gekund maar hij had last van de achillespees. En Koen Casteels was indrukwekkend op training”, gooide hij met lof naar de Wolfsburg-doelman.

“Spelers van Club Brugge zullen zich extra goed voelen”

De spelers van Club Brugge in de selectie moeten vrijdag - amper 48 uur na de wedstrijd tegen Wit-Rusland - al aan de bak tegen KV Oostende. “Ik spreek vaak met Philippe Clement. Ik ben zelf clubcoach geweest. Maar ze gaan spelers terugkrijgen die zich extra goed zullen voelen. Zoals Mechele, na de nederlaag op Gent. En Vanaken, na zijn prestaties in de laatste twee interlands.”