Koningin Mathilde waagt zich aan potje pingpong tijdens bezoek aan Oost-Vlaamse ‘school van de toekomst’

Zottegem -

Koningin Mathilde werd dinsdag hartelijk ontvangen in de basisschool van het koninklijk Atheneum in Zottegem. Het bezoek van de vorstin stond al sinds vorige week op de agenda, maar een besmetting met coronavirus in het koninklijk paleis dreigde roet in het eten te gooien. Maar dinsdag - na een tweede negatieve test van de koningin - was het eindelijk zover. De koningin bezocht Zottegem omdat de basisschool een nieuwe pedagogische aanpak hanteert, die coaching en individuele begeleiding mogelijk maakt. En koningin Mathilde amuseerde zich kostelijk tussen de leerlingen, ze waagde zich zelfs aan een potje tafeltennis.