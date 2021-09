Waarom de terroristen in Parijs net de Bataclan kozen als doelwit en wat hun Google-zoekgeschiedenis ons leert

Woensdag start eindelijk het assisenproces over de aanslagen in Parijs. Maar van alle concertzalen in de stad, waarom nu nét de Bataclan? Het is een vraag die nabestaanden van slachtoffers en overlevers van de dodelijke aanslagen al vijf jaar bezighoudt. De Google-zoekgeschiedenis van de daders blijkt misschien wel cruciaal.