Tijdens een manifestatie tegen het talibanregime in de Afghaanse stad Herat zijn twee mensen doodgeschoten en acht gewond geraakt. Dat zegt een lokale arts, die anoniem wil blijven.

De afgelopen dagen vonden verschillende manifestaties plaats in Kaboel, Herat en Mazar-i-Sharif tegen de gewelddadige onderdrukking door het talibanregime in de provincie Panjshir en tegen de inmenging van Pakistan in de Afghaanse aangelegenheden.