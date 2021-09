Koen Casteels staat pas voor tweede interland: “Er was ooit sprake van Barcelona, maar ik wil nummer één zijn”

Aan de vooravond van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland was het doelman Koen Casteels die bondscoach Roberto Martinez bijstond op de persconferentie in Kazan. De 29-jarige doelman van Wolfsburg staat - door afwezigheid van Courtois - tussen de palen. “Ik ben blij dat ik mijn tweede interland kan spelen”, vertelde hij.

Het wordt woensdag inderdaad nog maar de tweede cap voor Koen Casteels, die in de grote schaduw van Thibaut Courtois staat. “Ik kom altijd heel graag naar de nationale ploeg. Ik denk er niet veel over na dat ik in de schaduw van Courtois sta. Ik ben heel blij met mijn carrière tot hiertoe. Mooie tijd in Duitsland en er komt misschien nog meer. Er is gewoon heel veel kwaliteit onder de doelmannen. Dat is alleen maar goed.”

Casteels: “In Duitsland krijg ik wel veel waardering”

Casteels staat bij zijn club Wolfsburg in de Duitse Bundesliga al bijna zes jaar tussen de palen. Dat hij daar vanuit België niet heel veel aandacht voor krijgt, maakt hem niet veel meer uit. “De Premier League gaat meer met aandacht lopen dan de Bundesliga. In Duitsland krijg ik wel veel waardering. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor mij. Dat er dan wat minder aandacht voor mij is in België, vond ik in het begin erg maar nu niet meer. Als mijn huidige trainer Mark Van Bommel zegt dat ik de beste ben, dan vind ik dat heel tof. Maar de vorige trainer zei dat ook.”

In die zes jaar bij Wolfsburg zijn er ook andere opties geweest voor Casteels. “Er is ooit sprake geweest van FC Barcelona maar toen zei ik al dat ik nummer één wilde zijn. Op mijn leeftijd moet je spelen en dat is cruciaal. Pas op, ik ben niet altijd als nummer één bij een club aangekomen maar heb me altijd kunnen opwerken. Ik ben voorts heel ontspannen over mijn toekomst. Ik ben heel tevreden in Wolfsburg. Als er iets komt, zal het een grote stap vooruit moeten zijn en wil ik nummer één zijn.”

Voor de match tegen de Wit-Russen, is de doelman op zijn hoede. “De 8-0 in Leuven was gemakkelijk tegen Wit-Rusland, maar de jongste twee wedstrijden was het wel wat anders. Slechts 1-0 verloren tegen Tsjechië en 2-3 verlies in de laatste minuut tegen Wales. We zullen moeten opletten. Dit is een ander Wit-Rusland.”