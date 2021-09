Vader minister Van Quickenborne overleden

Kortrijk - Georges Van Quickenborne (74), vader van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, is maandag overleden in de palliatieve eenheid Ten Oever in Kortrijk. Hij kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen. “Hij is overleden in de nacht van zondag op maandag om half twee”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Hij had een infectie opgelopen deze zomer en is op 10 augustus in het ziekenhuis opgenomen. Daarna is hij vrij snel achteruitgegaan. Hij kreeg het nodige comfort.”

De cardioloog was geboren in Petegem-aan-de-Leie (Deinze). Hij was gehuwd met Christiane Van Maele en woonde in de Hendrik Consciencestraat. Vier jaar geleden werd nog een grote zoektocht op het getouw gezet omdat hij verdwenen was. Hij werd toen teruggevonden in Oost-Vlaanderen. Georges Van Quickenborne wordt in de Kortrijkse Sint-Maartenskerk begraven op zaterdag 11 september om 15.30 uur. Voordien is er om 14.45 uur mogelijkheid tot begroeting. (vkk)