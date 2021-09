België beraamde na Lumumba ook moordplan tegen pas verkozen premier van Burundi: “Het bewijs is verpletterend”

Wat de Belgen in 1961 in Congo deden met Patrice Lumumba, deden ze datzelfde jaar nog eens over in Burundi, met Louis Rwagasore. De jonge charismatische politicus, symbool van verzet tegen de kolonisator en verkozen premier, werd vermoord. Tot dat besluit komt Ludo De Witte in zijn boek Moord in Burundi. De uitvoerders moesten boeten, de Belgen wisten hun sporen. “Maar het bewijs voor hun betrokkenheid is verpletterend.”