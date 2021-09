Verontwaardiging in Spanje over gewelddadige homofobe aanval

De Spaanse overheid heeft de gewelddadige aanval veroordeeld op een jonge homoseksuele man. Die aanval vond plaats zondag overdag, in het centrum van Madrid. De politie zoekt nog steeds acht gemaskerde daders.

De daders vielen zondag rond 17 uur het twintigjarige slachtoffer aan in het gebouw waar het slachtoffer woont, in de wijk Malasaña, aldus een politieverantwoordelijke. De aanvallers deden homofobe uitspraken, sneden in zijn lip en sneden een scheldwoord op zijn achterste. De aard van het geweld heeft Spanje diep geschokt, een land dat heel open is voor homoseksualiteit. De politie analyseert camerabeelden en verhoort getuigen om te bepalen “of het echt om een homofobe aanval of een haatmisdrijf” gaat, aldus de politie.

“Haatmisdrijven moeten sterk veroordeeld worden door de politieke klasse en de samenleving”, aldus de regeringswoordvoerder, Isabel Rodriguez. Ze kondigde aan dat premier Pedro Sanchez vrijdag de bevoegde regeringscommissie bijeenroept. Voor woensdag en zaterdag is opgeroepen tot manifestaties, zoals op het bekende plein Puerta del Sol in Madrid.

Het geweld gebeurde twee maanden na de doodslag op een andere homoseksuele jongeman in het noorden van een land, een daad die ook vermoedelijk homofoob was en Spanje schokte.