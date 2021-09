“Iran blijft voorraad van verrijkt uranium vergroten”

De laatste maanden heeft Iran zijn voorraad van verrijkt uranium fors verhoogd. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het Zuidwest-Aziatische land is daarmee in overtreding van het nucleair akkoord van 2015.

Volgens schattingen van eind augustus bracht Teheran zijn voorraad van uranium dat tot 60 procent is verrijkt, tot 10 kilogram, terwijl er in mei nog sprake was van 2,4 kilogram. De stock van het tot 20 procent verrijkte uranium ging van 62,8 naar 84,3 kilogram. Voor een kernwapen wordt doorgaans verrijkt uranium van meer dan 90 procent gebruikt.

Het nucleair akkoord uit 2015 - afgesloten tussen Iran, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China - bepaalt dat Teheran uranium niet hoger mag verrijken dan 3,67 procent, voldoende voor kernenergie. Iran stopte sinds 2019 echter geleidelijk met het naleven van de deal, nadat toenmalig Amerikaans president Donald Trump de Verenigde Staten in 2018 eenzijdig terugtrok en Iran weer sancties oplegde.

Bij het aantreden van Joe Biden als Amerikaans president begin dit jaar bestond aanvankelijk de hoop op een relatief snelle, nieuwe overeenkomst tussen de VS en Iran. Er vinden wel onderhandelingen plaats tussen beide landen, maar die hebben nog geen concreet resultaat opgeleverd.

Intussen klaagt het IAEA in zijn jongste rapport ook het gebrek aan medewerking van de lokale autoriteiten aan, wat zijn missie om het nucleaire programma van Iran te controleren ondermijnt. “Sinds februari 2021 worden verificatie- en toezichtsactiviteiten ernstig gehinderd door het besluit van Iran” om inspecties te beperken”, luidt het.