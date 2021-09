Schoenen van tennislegende Roger Federer trekken naar de beurs

De Zwitserse sportschoenenfabrikant On Running trekt dit najaar naar de beurs van New York. Het merk, waarin ook tennislegende Roger Federer geïnvesteerd heeft, geldt als een van de snelst groeiende en meest innovatieve in de sportwereld.

De coronacrisis was voor veel sportmerken een goede zaak. De sluiting van sportclubs en fitnesscentra bracht mensen aan het joggen. Mede daardoor beleven bekende merken Nike, Adidas en Puma vandaag topdagen op de beurs. Iets wat een van de snelst groeiende sportmerken van het moment niet is ontgaan. Het Zwitserse On Running trekt dit najaar naar de beurs om minstens 100 miljoen dollar op te halen. Persbureau Bloomberg waardeert het sportmerk op 6 à 8 miljard dollar.

On Running werd ruim tien jaar geleden opgericht door triatleet en meervoudig Iron Man-winnaar Olivier Bernhard. Samen met twee vrienden wou hij de ideale loopschoen ontwerpen. Vandaag geldt het bedrijf als een van de meest innovatieve in de sportwereld. Kenmerkend is het design met buisjes op de zool. Die zogeheten ‘Cloudtec’ zorgt ervoor dat het gewicht van de loper zowel horizontaal als verticaal wordt verdeeld.

Federer

Naam en faam kwam er pas echt toen tennislegende Roger Federer in 2019 aan boord kwam. Hij sloot een partnership door bijna 50 miljoen euro te investeren. Federer nam ook plaats achter de tekentafel en ontwierp een paar schoenen. De ‘Roger’ kwam afgelopen jaar op de markt en was vrijwel meteen uitverkocht. Het legde On Running geen windeieren. In de eerste zes maanden steeg de omzet met 85 procent tot zo’n 720 miljoen euro.

Vandaag zouden zo’n 7 miljoen lopers een paar On Running-schoenen in huis hebben. Het merk is te koop in 55 landen. Vooral in Zwitserland en Duitsland heeft een stevig marktaandeel. In Amerika heeft het in het loopsegment zo’n 8 procent van de verkoop in handen. De fabrikant mikt op atleten die bereid zijn wat geld uit te geven aan hun uitrusting. Voor een paar loopschoenen betaal je minstens 120 euro.

Ook beleggers zullen diep in hun buitel moeten tasten, schrijft Financial Times. De beursgang waardeert On Running tegen negen keer de verwachte jaaromzet. Dat is een stuk meer dan de twee wereldmarktleiders. Beleggers waarderen Adidas tegen drie keer de jaaromzet, Nike tegen vijf keer. Vergeleken met die giganten is On Running wel nog een kleine speler. Nike heeft een jaaromzet van bijna 40 miljard euro.