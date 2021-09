Dokters overstelpt met vragen nu we medische dossiers online inkijken: “Patiënten ontdekten via app dat ze tumor hadden”

Scans, laboresultaten, en de verslagen tussen je dokters, allemaal staat het online, je hebt alleen de juiste app nodig. Tijdens de pandemie werden gezondheidsapps massaal gedownload. Waardoor dokters steeds meer vragen krijgen van patiënten die plots hun medisch dossier kunnen inkijken. “Ik heb al patiënten in paniek aan de lijn gehad, die via een app ontdekten dat ze een tumor hadden.”

Ontdekken dat je een tumor hebt, gekke pieken zien in je bloedwaarden of merken dat je een medicijn kreeg waar je niets van af wist. Steeds meer mensen bellen met vragen over hun medisch dossier naar ...