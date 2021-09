Vanaf 1 oktober coronapas nodig voor café- of restaurantbezoek in Brussel

Brussel - De federale regering en de verschillende deelstaten hebben dinsdagavond een samenwerkingsakkoord goedgekeurd dat een breder gebruik van het Covid Safe Ticket mogelijk moet maken. Met name in Brussel zou die maatregel vanaf 1 oktober breder ingezet worden. Dat meldt Le Soir, en wordt bevestigd aan onze redactie.

In de praktijk zou wie ouder is dan 16 jaar en toegang wil krijgen tot cafés, restaurants of nachtclubs in Brussel een Covid Safe Ticket moeten tonen. Voor wie toegang wil krijgen tot massa-evenementen, ziekenhuizen, of woonzorgcentra zou die verplichting al gelden voor wie ouder is dan 12 jaar. Ter herinnering: een Covid Safe Ticket is beschikbaar voor wie volledige gevaccineerd is, recent een negatieve test aflegde, of in de zes voorafgaande maanden besmet was met Covid-19.

De federale regering, de gewesten en de gemeenschappen bereikten dinsdag een akkoord over de verlenging en uitbreiding van die maatregel. Die moet nog wel formeel worden goedgekeurd op het volgende Overlegcomité, dat gepland staat voor vrijdag 17 september. Voor alle duidelijkheid: de verplichting zou enkel gelden voor het Brusselse Gewest. Dat heeft alles te maken met de vaccinatiegraad, die er lager is dan in Vlaanderen en Wallonië. Die gewesten zouden voorlopig niet van plan zijn om er gebruik van te maken.