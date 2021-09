Tsjechische premier: “Geen plaats voor Afghaanse vluchtelingen in de EU”

Er is “echt geen plaats voor Afghaanse vluchtelingen in de Europese Unie”, zo heeft de populistische premier van Tsjechië, Andrej Babis, gezegd. Hij gaat er van uit dat er een oplossing bestaat die de vluchtelingen toelaat in Afghanistan te blijven.

“Er is echt geen plaats voor hen in Europa”, zei Babis tijdens een ontmoeting met de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz en de Slovaakse eerste minister Eduard Heger. “Het zou een optie kunnen zijn om onderhandelingen op te starten met de Turkse president Erdogan, zoals in het verleden reeds het geval was. Maar ik denk niet dat dit een goede oplossing zou zijn.”

De populistische leider verwees hiermee naar een migratieakkoord uit 2016, waarin de EU en Turkije vastlegden dat Ankara het vertrek richting Europa van miljoenen vluchtelingen, voornamelijk Syriërs, zou tegenhouden, in ruil voor financiële hulp om de meer dan drie miljoen migranten te huisvesten. “Een betere optie zou zijn om de mensen toe te laten in Afghanistan te blijven”, vervolgde Babis.

Kurz: “Geen herhaling van 2015”

Bondskanselier Kurz verklaarde op zijn beurt dat Oostenrijk zo’n 18 miljoen euro had vrijgemaakt om Afghanen op te vangen in de buurlanden van Afghanistan. “We trachten hun lijden te verlichten, maar zijn wel overeengekomen dat wat in 2015 gebeurde, zich niet meer mag herhalen”, zei hij. Daarmee verwees Kurz naar de toestroom aan Syriërs in 2015. “We zijn tegen illegale migratie en zullen smokkelaars bestrijden. Het gaat erom dat we een regionale oplossing vinden en geen nieuwe exodus richting Europa op gang brengen”, klonk het.