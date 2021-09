Orkaan Ida kan Amerikaanse regering 10 miljard dollar kosten

De schade door orkaan Ida kan de Amerikaanse regering volgens een schatting van het begrotingsbureau van het Witte Huis minstens 10 miljard dollar (8,3 miljard euro) kosten. De regering vraagt het Congres om extra middelen voor rampenbestrijding en wederopbouw vrij te maken.

Een exacte inschatting is er nog niet, maar de regering gaat uit van “beduidend hogere uitgaven” door de storm. Ida veroorzaakte eind augustus vooral in de staat Louisiana zware schade, maar de restanten van de orkaan brachten ook hevige regenval met overstromingen naar het noordoosten van het land.

De regering vraagt daarnaast ook 14 miljard dollar extra voor kosten door natuurrampen in de voorbije 18 maanden, voor de doortocht van Ida. Het gaat onder meer over de gevolgen van de orkanen Laura en Delta en de bosbranden in het westen van het land.

Of en in welke mate het congres op de vraag van de regering zal ingaan, is niet duidelijk. De Democraten van president Joe Biden hebben de controle over het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat hebben ze de steun nodig van Republikeinen.