Congolees leger zegt meer dan 40 militieleden te hebben gedood in Ituri

In Ituri, in het noordoosten van Congo, heeft het leger naar eigen zeggen veertig militieleden gedood tijdens gevechten sinds maandag. De gevechten vonden plaats in de mijnregio Kobu, ten noordoosten van Bunio, hoofdstad van de provincie, aldus luitenant Jules Ngongo, woordvoerder van de militaire operaties in Ituri.

Maandag had de woordvoerder gewag gemaakt van drie gedode rebellen en vier gewonden. Vierentwintig uur later gaat het om “meer dan veertig Codeco-militieleden geneutraliseerd” in het offensief, onder wie hun lokale leider. De gewapende groep Codeco beweert de belangen van de Lendu-gemeenschap in Ituri te verdedigen. De groep is opgebroken in verschillende rivaliserende facties.

Ituri en de naburige provincie Noord-Kivu verkeren sinds mei in staat van beleg, een uitzonderingsmaatregel bedoeld om een einde te maken aan de activiteiten van de verschillende gewapende groepen die de regio al meer dan 25 jaar onveilig maken.