Proces over aanslagen Parijs van start met getuigenissen honderden slachtoffers en nabestaanden: “Twee uur lang dachten we dat we onze drie kinderen kwijt waren”

Woensdag start het proces over de aanslagen in Parijs, waarbij 130 mensen om het leven kwamen. Twintig beschuldigden staan er terecht, en bijna 1.800 slachtoffers en nabestaanden stelden zich burgerlijke partij. Honderden van hen zullen straks zelf het woord nemen voor de rechters, over de nacht die hun leven veranderde.