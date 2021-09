Door de coronacrisis is hun rol enorm gegroeid, dus wil katholiek onderwijs apart statuut voor preventieadviseurs

Er moet een apart ambt van preventieadviseur komen in het onderwijs. Dat zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vandaag zorgen een duizendtal preventieadviseurs ervoor dat leerlingen en leerkrachten veilig naar school kunnen. Hun rol is door de coronacrisis enorm gegroeid. Ze dragen een grote verantwoordelijkheid, maar vaak gaat het om leerkrachten die met succes een cursus hebben gevolgd en de taak erbij nemen. Ze doen dat buiten hun uren of ten koste van lesuren. “Ze hebben zich het voorbije anderhalf jaar de ziel uit het lijf gewerkt”, zegt Boeve, die vraagt dat de preventieadviseur vergelijkbare middelen krijgt als de ICT-coördinator. Voor hen maakte onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) deze zomer 22 miljoen euro extra vrij. “Er kunnen voor ICT-coördinator blijkbaar dingen die voor de preventieadviseur niet kunnen. Het is niet het een of het ander. Een school heeft beiden nodig.”

Volgens de onderwijskoepel zou de rol van preventieadviseur moeten worden erkend als ambt. Dan kan hij of zij verloond worden volgens functie en opleidingsniveau en hoeft de school niet meer uit eigen educatieve middelen te putten voor het organiseren van de preventie.