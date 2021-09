Dermagne laat regionaal beleid toe, binnen federaal kader: “Ik wil luisteren naar de prioriteiten van de regio’s”

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wil de deelstaten ondersteunen in hun arbeidsmarktbeleid en staat er ook voor open om op “bepaalde thema’s” asymmetrisch te werken, maar dan wel binnen het federale kader. Dat zei hij in de marge van de eerste dag van de werkgelegenheidsconferentie die hij dinsdag en woensdag organiseert.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) vraagt Dermagne al een tijdje om een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid te voeren, zodat Vlaanderen eigen maatregelen kan uitstippelen. “Het federale regeerakkoord voorziet dat we op bepaalde thema’s asymmetrisch kunnen werken door projecten en initiatieven te ondersteunen”, antwoordde Dermagne gisteren. “Ik begrijp die vraag volledig en heb er geen problemen mee, maar we moeten wel werken binnen het institutionele kader dat vandaag geldt. Arbeidsrecht blijft een federale bevoegdheid.” De PS-vicepremier benadrukte dat hij “ter beschikking staat van de regio’s om naar hun prioriteiten te luisteren en te zien hoe we samen kunnen werken”.