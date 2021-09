Het begin van Generatie 2026? Van de Duivels die drie jaar geleden stuntten tegen Brazilië blijven er vanavond maximaal twee over

Terug naar Kazan. Drie jaar na één van de hoogtepunten in de Belgische voetbalgeschiedenis spelen de Rode Duivels weer in die koude Russische stad. Maar het duel is in niets te vergelijken met die gewonnen kwartfinale tegen Brazilië op het WK van 2018. Niet alleen omdat de tegenstander nu Wit-Rusland is en er in een ander stadion wordt gespeeld. Ook omdat er nu heel wat vers bloed bij is.

Er staan vanavond in de zesde wedstrijd van de WK-kwalficaties maximaal twee spelers op het veld die er in die historische partij tegen Brazilië bij waren. Alleen Alderweireld en Eden Hazard maken een kans. Courtois en Witsel hoefden niet mee te reizen, Lukaku en Vertonghen zijn geschorst, Kompany is gestopt, Vermaelen zit nog in Japan, Chadli en De Bruyne zijn geblesseerd en Fellaini is niet meer beschikbaar/wordt niet meer opgeroepen.

Een uitstekende gelegenheid voor bondscoach Roberto Martinez om zijn project ‘Generatie 2026’ een boost te geven. “In de schaduw van de huidige generatie zijn we nu ook al bezig met die generatie van 2026”, aldus de bondscoach. Laat het vanavond met al die afwezigen – liefst dertien Duivels die twee maanden geleden nog op het EK waren, zijn er niet bij – tijd zijn om er een glimp van op te vangen. Tielemans, Vanheusden, Dendoncker, Castagne, De Ketelaere, Trossard, Verschaeren... Ze kunnen er straks allemaal bij zijn op dat WK 2026 in de VS, Mexico en Canada. Begint hun verhaal vanavond, op een koud veld in Kazan?

“De drie punten zijn het belangrijkste, belangrijker dan eventueel experimenteren”, aldus de bondscoach. “We moeten winnen. Ik zie het eerder als een gelegenheid om frisse spelers op te stellen. Dat er veel jongere spelers bij zijn, komt goed uit. Maar het belangrijkste zijn de drie punten.”

Foto: BELGA

In maart nog 8-0

De Rode Duivels zijn goed op weg naar het WK van volgend jaar in Qatar, een misstap zou een blamage zijn. Wit-Rusland werd in maart door de B-ploeg van de Duivels nog met 8-0 geklopt. De grootste nederlaag uit de geschiedenis. Maar dit is niet meer het team dat toen verloor en meer heeft Martinez niet nodig om een waarschuwende vinger op te steken.

“Er blijven maar twee spelers over van die wedstrijd. We hadden de meeval dat we snel scoorden. Tussen de 1-0 en de 2-0 was het toen niet simpel. Ik zag hun wedstrijd van zondag tegen Wales (2-3-verlies, red.). Als die wedstrijd tien keer wordt gespeeld, winnen de Wit-Russen zes keer, spelen ze drie keer gelijk en verliezen ze één keer. En dat was dus nog maar zondag.”