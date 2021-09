Reus uit de schaduw van een gigant: eindelijk een kans voor Casteels, al elf jaar stand-in voor Courtois bij de Rode Duivels

Je zal maar een Belgische doelman zijn in het era van de gigant Thibaut Courtois. Zoals Koen Casteels (29), ooit voorbestemd om het verder te schoppen dan zijn leeftijdsgenoot, maar al elf jaar in zijn schaduw. Letterlijk én figuurlijk. Tot vandaag, tegen Wit-Rusland. “Vroeger kon het me weleens storen dat er niet over mijn prestaties gesproken werd.”

Eindelijk. Thibaut Courtois kreeg de toestemming voor een snipperinterland, mede door een zeurende achillespees, zodat hij in Madrid Joods Nieuwjaar kon vieren met vriendin Mishel Gerzig. Simon Mignolet ontbreekt in de selectie omdat zijn knie nog steeds nazorg vraagt. En dus krijgt Koen Casteels zijn kans tussen de palen. “Het is leuk om mijn tweede interland te spelen”, klinkt het met gevoel voor understatement. Staat Courtois bekend als koelbloedig, dan loopt er vast ook vrieswater door de aderen van Casteels.

Nochtans: toen hij in Duitsland zijn enige prijs pakte, de Supercup in 2015, kreeg hij een bijzondere bijnaam. In de strafschoppenreeks stopte hij de penalty van Xabi Alonso met een kwieke beenreflex. Prompt werd hij Kung Fu Casteels. Maar vandaag is het weer Koen, de sobere doelman van 1,97 meter uit Bonheiden.

Geen goalie in de Bundesliga is groter. Of zelfs beter, zo zegt zijn trainer bij Wolfsburg. “Koen is een van de beste keepers in de competitie, dat laat hij al jaren zien”, zegt Mark van Bommel. “Misschien zit hij in de buurt van de nummer één, misschien is hij zelfs de nummer één.”

Casteels, alweer gortdroog: “De trainer is er nog maar net. De vorige zei dat ook. (lacht) Dat betekent dat je toch een indruk hebt achtergelaten. Dat de ploeg me ook tot aanvoerder koos, geeft ook wel vertrouwen.” Na drie speeldagen telt Wolfsburg 9 op 9 en slechts één tegengoal, een strafschop van Dodi Lukebakio, inmiddels ook getransfereerd naar de Belgische kolonie bij Wolfsburg. En toch blijft Casteels onder de radar.

Foto: Philippe Lebeau

Allemaal van 1992

Nochtans was hij in tegenstelling tot Courtois international in alle leeftijdscategorieën. Eigenlijk leek Casteels de toekomstige nationale nummer één. Tot Frank Vercauteren in 2010 geen beroep kon doen op zijn doelmannen Köteles en Verhulst. Hij moest kiezen tussen Casteels en Courtois, beiden achttien jaar. Casteels zou uiteindelijk nooit in actie komen voor Genk. “Zo zie je maar dat je in een carrière maar veertig procent zelf in handen hebt”, zegt bondscoach Martinez. “Hoe de trainer jou ziet, blessures, op het juiste moment iets tonen: het is minstens zo belangrijk.”

Zo belandde Casteels in de schaduw van de drie centimeter grotere Courtois. “Ik denk daar niet aan. We hebben allebei onze carrière en ik ben heel tevreden met de mijne. In deze selectie zijn we nu met vier keepers van 1992 (ook Kaminski en Sels zijn in dat jaar geboren, red.). Dat zegt genoeg. Al die kwaliteit, dat is uitzonderlijk.”

In dezelfde zomer dat kampioenenmaker Courtois aan Chelsea werd verkocht, ging Casteels naar het Duitse Hoffenheim. De opgang ging iets trager – via Werder Bremen naar Wolfsburg –, maar is onmiskenbaar. Toen Jean-Marie Pfaff vorig seizoen in Duitse media werd opgevoerd, noemde hij Casteels “even goed als Courtois”. El Sympatico vond het zelfs weinig sympathiek dat hij nooit speelde bij de Duivels. Casteels heeft tenslotte een prima techniek, ook met de voeten, en kweekte in Duitsland naar eigen zeggen nog meer explosiviteit en kracht. Maar hij is een doelman die zelden spectaculair oogt. Hij is geen Pfaff, wel een toonbeeld van standvastigheid. Onder de lat, waar hij alles er makkelijk laat uitzien. En voor de microfoon, waar hij zelden de schijnwerpers naar zich toe trekt. “Vroeger kon dat weleens storend zijn dat er totaal niet over mijn prestaties gesproken werd. Omdat er meer jongens in de Premier League spelen, gaat die competitie met meer aandacht lopen. Maar veel belangrijker is dat ik die erkenning wél krijg in Duitsland.”

Foto: BELGA

Geen tweede doelman bij Barça

Elk seizoen werd hij beter. Vorig seizoen hield slechts één keeper in Duitsland vaker de nul. Vandaar dat er elk seizoen wel weer geruchten opduiken, van grote clubs. Arsenal, Tottenham, zelfs Barcelona zou hem gewild hebben als tweede doelman. “Zo close was die transfer niet. En als ik ooit Wolfsburg zou verlaten, dan wel als eerste doelman. Maar als dat er nooit van komt, dan zal ik ook heel tevreden zijn bij Wolfsburg.”

Overigens ging ook zijn pad als international niet over rozen. Het is eerder des duivels, zo hels verliep het. Het WK in Brazilië zag hij door de neus geboord wegens een scheenbeenbreuk. Twee jaar later bleef hij ook thuis omdat Jean-François Gillet een afscheidscadeau werd gegund als international. En dit jaar zat Casteels weer niet op de bank, omdat hij geopereerd moest worden aan de kuit. De wereldbeker in Rusland is nog steeds zijn enige toernooi, en hij is al 29.

En in zijn enige cap, vorig jaar tegen IJsland, slikte hij eerst een afgeweken bal én moest hij vroegtijdig naar de kant, met een bloedende lip. Zichzelf bestempelen als pechvogel doet Casteels niet – nogmaals, de man is stabieler dan gewapend beton –, maar de bondscoach vond dat wel ongelooflijk. “Zo ongelukkig. Hoe vaak zie je dat een doelman naar de kant moet? Maar zoals hij in die jaren is geëvolueerd, dat is ongelooflijk. Op training is hij fenomenaal. Ik kijk er echt naar uit om hem aan het werk te zien.”

Wie niet, ook al is het slechts tegen Wit-Rusland? Eindelijk.