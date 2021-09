OVERZICHT WK-kwalificaties. Les Bleus herpakken zich, EK-revelatie Denemarken raast door en Portugal heeft Ronaldo niet nodig

De WK-kwalificaties kwamen afgelopen week in een stroomversnelling. Welke teams zetten stappen richting het WK 2022 in Qatar en welke landen geraken in moeilijkheden? Een overzicht.

Azerbeidzjan - Portugal 0-3

In groep A stond Portugal in de vooravond al voor de verre verplaatsing naar Azerbeidzjan. De Portugezen moesten het zonder de geschorste Ronaldo doen - die deed in de wedstrijd tegen Ierland zijn truitje uit om zijn 111e interlandgoal te vieren - maar dat mocht tegen Azerbeidzjan geen probleem vormen.

De andere sterren van het Portugese elftal klaarden de klus al in de eerste helft. Manchester United-middenvelder Bruno Fernandes schotelde City-aanvaller Bernardo Silva de 0-1 voor, André Silva - RB Leipzig-spits en de vervanger van Ronaldo - maakte er snel 0-2 van. Een kwartier voor tijd deed Liverpool-aanvaller Diogo Jota de boeken toe.

Portugal staat alleen aan de leiding van groep A met 13 op 15. Achtervolger Servië bleef in Ierland op een 1-1-gelijkspel steken.

Frankrijk - Finland 2-0

Na vijf gelijke spelen op een rij hebben Les Bleus eindelijk nog eens kunnen winnen. De opluchting was groot bij de Fransen toen Antoine Griezmann na 25 minuten de 1-0 tegen de trouwen trapte. De Finnen deden goed mee en kregen zelfs een paar kleine kansjes, maar toen sloeg het duo Benzema-Griezmann toe. Benzema tikte subtiel naar Griezmann, die goed wegdraaide en met de buitenkant van zijn rechtervoet heerlijk overhoeks binnen krulde. In de tweede helft verdubbelde de losgeslagen Griezmann de score. Les Bleus kregen nog mogelijkheden om de score uit te diepen, maar het bleef bij 2-0.

Met 12 op 18 staat Frankrijk al met anderhalf been op het WK in Qatar, want eerste achtervolgers Oekraïne en Finland verzamelden - weliswaar met één en twee matchen minder op de teller - nog maar vijf punten.

GRIZZY | Frankrijk komt op voorsprong dankzij dit geweldige doelpunt van Antoine Griezmann.? #FRAFIN pic.twitter.com/b8VHHEu4wN — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 7, 2021

Denemarken - Israël 5-0

Ook Denemarken lijkt opnieuw op weg naar een groot toernooi. De revelatie van het EK veegde de vloer aan met Israël en staat nu met achttien punten los op kop van groep F. Indrukwekkend: de Denen kregen in deze WK-kwalificatiecampagne nog geen enkel doelpunt tegen in zes wedstrijden. Doelpuntenmakers van de avond: Poulsen, Kjaer, Skov Olsen, Delaney en Cornelius.

Nederland - Turkije 6-1

Onze Noorderburen hebben een uitstekende zaak gedaan met oog op het WK van 2022 in Qatar. In een rechtstreeks duel met Turkije - groepsleider voor aanvang van de wedstrijd, wonnen de Nederlanders met 4-0. Het werd een ware demonstratie tegen de zwakke Turken, met Memphis Depay in een hoofdrol. Hij scoorde een hattrick en gaf de assist voor het knappe openingsdoelpunt van Klaassen.

Nederland heeft nu dertien punten en deelt de eerste plaats met Noorwegen, Turkije volgt op twee punten.

Noorwegen - Gibraltar 5-1

In dezelfde groep rekende Noorwegen af met Gibraltar, het werd 5-1. Drie keer Haaland, Racing Genk-middenvelder Kristian Thorstvedt en ex-AA Gent-spits Alexander Sorloth zorgden voor de doelpunten.