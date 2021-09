Liefde tussen Depay en Van Gaal flakkert weer op: flitsend Nederland verkoopt Turkije een serieuze pandoering

Nederland heeft met een galavoorstelling tegen Turkije (6-1-zege) zijn lot in eigen handen met oog op kwalificatie voor het WK in Qatar. Oranje gaat dankzij een 7 op 9 aan de leiding in groep G door een beter doelsaldo dan Noorwegen. Louis van Gaal is zijn derde ambtstermijn als bondscoach niet alleen met pittige persconferenties begonnen, maar ook met een uitstekend drieluik tegen Noorwegen (1-1), Montenegro (4-0) en Turkije (6-1).

Hij mag een mond hebben zo groot als de moerdijk, kersvers Nederlands bondscoach Louis van Gaal is erin geslaagd om Nederland in drie wedstrijden weer aan het voetballen te krijgen. En niet zo’n beetje. Wie Nederland-Turkije zag, genoot na een zonnige dag van een heerlijk verfrissend toetje.

Oranje -met Van Dijk en Blind terug inzetbaar- pakte in Amsterdam uit met een onvervalste galavoorstelling tegen Turkije, dat tot nu groepsleider was, maar sinds het EK op de dool is. De Turken konden in zes wedstrijden één keer winnen, tegen de voetbaldwergjes van Gibraltar, en waren een speeltje voor Nederland. De 4-2-nederlaag van Oranje tegen de Turken in maart, toen nog met Frank de Boer als bondscoach, is doorgespoeld.

De orkestleiders in smoking waren Mephis Depay en Davy Klaassen. De aanvaller van FC Barcelona en de offensieve middenvelder van Ajax klonken samen als een symfonie.

Na amper 54 seconden voerden ze hun eerste nummertje op. Oranje zette uitstekend hoog druk en veroverde de bal rechts aan de zestien van de Turken, Klaassen zocht met een hakje de één-twee met Depay en rondde heerlijk af binnenkant paal. Applaus.

Een kwartier later waren de rollen omgekeerd. De één-twee tussen Klaassen en Depay was opnieuw technisch hoogstaand. Depay wipte de bal op, Klaassen haalde de bal met de rug naar doel om in de loop van Depay en die rondde af: 2-0. Allemaal recht op de banken.

Toen de bal na 38 minuten op de stip ging na een overtreding op Klaassen, alweer hij, vond Mephis Depay het zelfs al tijd voor een folietje . Hij zette de penalty om met een panenka: 3-0.

Minder dan tien minuten ver in de tweede helft kopte Depay al vallend de 4-0 binnen, zijn derde van de avond. De wedstrijdbal zou niet in Amsterdam blijven.

Depay evenaart Cruijff

Depay verkeert in bloedvorm. Bij FC Barcelona is hij het seizoen begonnen met 2 goals een 1 assist in 3 wedstrijden, bij Oranje met 5 goals en 1 assist in 3 wedstrijden. Met 33 treffers voor het Nederlandse elftal komt hij op de achtste plaats van Oranje-schutters aller tijden, naast Johan Cruijff en Abe Lenstra.

Er was de voorbije dagen wel wat te doen rond Depay. Louis van Gaal werkte aanvankelijk relatief succesvol met hem samen op het WK 2014, maar toen Van Gaal hem naar Manchester United haalde, liep het niet voor Depay en bekoelde de liefde. Maar kijk, Depay gaf afgelopen week toe dat hij intussen een ander mens en een andere voetballer is dan in zijn tijd in Manchester en de liefde met Van Gaal flakkert op als nooit voorheen.

Foto: AFP

Van Gaal gaf aan dat Depay voor hem de sleutelspeler is in het aanvalsspel van Oranje en trainde afgelopen dagen specifiek op het beter aanspelen van de Barça-aanvaller. Klaassen had alvast goed opgelet. In de slotfase maakten Guus Til (zijn eerste als international) en Donyell Malen er 6-0 van. Het publiek in de Johan Cruijff Arena scandeerde de naam van de nieuwe bondscoach, redder Louis.

Blessure Van Dijk valt mee

Turkije kreeg in het ultieme slot nog een eerredder dankzij Ünder en er kwam nog een klein smetje op de voorts perfecte avond voor Nederland: Virgil van Dijk blesseerde zich aan de enkel, maar kwam na de wedstrijd met geruststellend nieuws in de micro van de NOS. “Het valt mee”, sprak de verdediger van Liverpool.

Nederland mag zich volgende maand vergrijpen aan Letland en Gibraltar. In principe mag de leidersplaats ook na dat tweeluik niet in gevaar komen.