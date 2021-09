Dit is de verwachte opstelling van de Rode Duivels tegen Wit-Rusland: Benteke voor geschorste Lukaku (of toch Batshuayi?)

Geen Romelu Lukaku vanavond tegen Wit-Rusland. Geschorst. Wie neemt zijn plaats in? Christian Benteke of Michy Batshuayi? Voor beiden valt wat te zeggen.

Benteke man in vorm

Christian Benteke (30) mocht opdraven tegen Estland. Toeval of niet, het was de dag nadat hij in Sport/Voetbal Magazine zijn beklag maakte over de weinige speelminuten op het EK. Dat waren er welgeteld zeven, tegen Finland. Iedereen ziet hem nog staan om in de laatste minuut van de blessuretijd in te vallen in de verloren kwartfinale tegen Italië. Hij vroeg zich luidop af of de bondscoach hem eigenlijk nog nodig heeft. Ja dus, een dag later mocht hij 17 minuten meedoen tegen Estland.

Aan Lukaku valt natuurlijk niet te tornen maar Benteke heeft het recht om zich nummer twee te voelen. In tegenstelling tot zijn concurrent Batshuayi heeft hij de voorbije seizoen wèl veel gespeeld bij zijn club. Af en toe nog eens bankzitter maar hij speelde nagenoeg wekelijks en doet dat dit seizoen zelfs goed met drie basisplaatsen (één assist) bij Crystal Palace waar Batshuayi vorig seizoen naast Benteke niet aan de bak kwam.

Benteke is ook interessanter voor de ploegmaats om mee te spelen. Hij is beweeglijk zoals Lukaku en laat zich als target man in het spel betrekken. Dat is minder het geval bij Batshuayi.

Foto: Isosport

Batshuayi scoort (bijna) altijd

Michy Batshuayi (27) ondergaat eigenlijk al vijf seizoenen, sinds zijn transfer naar Chelsea in 2014, een sportieve lijdensweg. Hij is intussen bij zijn nieuwe club Besiktas al aan zijn vijfde uitleenbeurt in even veel seizoenen toe. Telkens weer werd hij met een onvoldoende terug naar zijn moederclub Chelsea gestuurd dat dan nog maar eens zijn contract verlengde omdat het hem niet gratis wil laten vertrekken. Of het de juiste motivatie is voor Batshuayi om altijd verzekerd te zijn van nog minstens twee jaar contract is een andere vraag. Dus op basis van prestaties bij zijn club(s) zou Batshuayi geen kans op een basisplaats maken. Maar...

Zijn grote troef is zijn trefzekerheid. Althans bij de Rode Duivels. Omdat hij daar in de schaduw staat van Romelu Lukaku speelt hij niet veel maar als hij speelt, is het bijna altijd raak. Batshuayi doet gemiddeld zelfs beter dan Lukaku. Hij scoort bij de nationale ploeg om de 72 minuten, Lukaku om de 95 minuten. Benteke blijft steken op een gemiddelde van één goal om de 129 minuten.

Voor Roberto Martinez was dat in het verleden reden om blindelings voor Batshuayi te kiezen als er iets was met Lukaku. Het feit dat hij zich niet veel in het spel laat betrekken en alleen maar doelpunten voor ogen heeft, woog niet op tegen zijn handigheid in het strafschopgebied en zijn torinstinct. De bondscoach noemde de weinige speelminuten van Batshuayi echter al een probleem. Dus is het uitkijken wat vanavond doorweegt.

De verwachte elf: