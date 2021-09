Club Brugge is gewaarschuwd: PSG houdt Messi en Neymar op stal tot clash in de Champions League

PSG-coach Maurizio Pochettino maakt radicale keuzes in de aanloop naar de Champions League-opener op Club Brugge. Toppers als Lionel Messi, Neymar en Angel Di Maria blijven zaterdag in de competitie op stal om woensdag hun duivels te ontbinden in Jan Breydel. De Parijse Drievuldigheid Neymar-Messi-Mbappé staat mogelijk voor het eerst samen op het veld.

Pochettino grijpt in omdat vijf Zuid-Amerikaanse internationals niet tijdig terug geraken na interlands. De Costa-Ricaan Keylor Navas, de Braziliaan Neymar en de Argentijnen Leandro Paredes, Angel Di Maria en en Lionel Messi zijn zaterdag pas weer in Parijs. Alleen de Braziliaanse verdediger Marquinhos keerde al terug omdat de Braziliaanse bond niet zeker wist of zijn schorsing voor de stopgezette wedstrijd Brazilië-Argentinië doorschuift naar de laatste wedstrijd van Brazilië.

Daarnaast heeft Maurizio Pochettino af te rekenen met blessures van Europese internationals. Kylian Mbappé (kuit) en Marco Verratti (knie) krijgen verzorging, hun situatie wordt donderdag geëvalueerd. Sergio Ramos is nog steeds niet fit na een dijblessure. Ook linksachter Juan Bernat revalideert nog. Rechtsback Achraf Hakimi is wel terug nadat hij met de Marokkaanse nationale ploeg moest vluchten uit Guinee.

Het lijkt er sterk op dat Pochettino een B-ploeg aan de aftrap brengt tegen Clermont Foot om iedereen zo scherp mogelijk te krijgen voor de Champions League-opener van woensdag op Club. De kans is groot dat Jan Breydel een bijzondere première meemaakt: voor het eerst kan het trio Neymar, Lionel Messi en Kylian Mbappé in dezelfde ploeg op een voetbalveld staan.

1.500 PSG-fans niet welkom in binnenstad

Ook 1.500 PSG-fans kunnen dat historische moment meemaken. De UEFA zette gisteren het licht op groen voor bezoekende fans in de Europabekers. Het Brugse stadsbestuur besliste eerder al dat PSG-supporters niet welkom zijn in de binnenstad, maar met een combiregeling naar het stadion moeten komen. Ter hoogte van de grensovergang in Rekkem worden de bussen naar de kant gehaald om de supporters te controleren op ticket, maar ook op pyrotechnisch materiaal en geldig coronasafeticket.