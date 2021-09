Als baby verwisselde Spaanse eist drie miljoen euro schadevergoeding

Een 19-jarige Spaanse vrouw eist een schadevergoeding van drie miljoen euro van de gezondheidsautoriteiten van de autonome gemeenschap van La Rioja omdat ze als baby in een ziekenhuis in de stad Logrono verwisseld is geworden.

Door de onfortuinlijke verwisseling van de baby’s belandde de vrouw vanaf 2002 in een gezin met vele problemen en is ze opgegroeid bij haar vermeende grootmoeder, zo meldt persbureau Europa Press dinsdag onder aanhaling van de advocaat van de vrouw, José Saez-Morga.

De andere vrouw, die dus ook is opgegroeid bij het verkeerde gezin, is intussen op de hoogte gebracht, maar ze heeft volgens de krant El Pais en televisiezender RTVE tot dusver nog geen klacht ingediend. De gezondheidsautoriteiten erkennen “de menselijke vergissing”, maar ze willen slechts met 215.000 euro schadevergoeding over de brug komen.

Alimentatiezaak

Volgens regionaal gezondheidsminister Sara Alba waren beide baby’s als vroeggeborenen in een couveuse beland, waar ze per abuis verwisseld werden. De vergissing werd pas in 2017 ontdekt, toen in het kader van een alimentatiezaak van de “grootmoeder” van de verzoekende partij tegen de “vader” DNA-tests werden uitgevoerd en bleek dat hij noch de “moeder” de biologische ouders van het meisje waren.

Ze wacht nu op de resultaten van de DNA-test van haar vermoedelijke vader om haar biologische ouders vast te stellen. Haar vermoedelijke moeder stierf in 2018.

Minister Alba verzekerde in de pers dat de huidige veiligheidsmaatregelen in de verloskamers een verwisseling zoals in 2002 praktisch onmogelijk maken.