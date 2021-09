Amerikaanse stad verwijdert standbeeld van zuidelijke generaal Robert E. Lee

De Amerikaanse stad Richmond verwijdert een omstreden standbeeld van generaal Robert E. Lee. Hij vocht tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de negentiende eeuw voor de zuidelijke staten (Confederatie) die de slavernij wilden behouden. Steeds meer Confederatie-eerbetonen verdwijnen uit het Amerikaanse straatbeeld.

Het beeld is 12,2 meter hoog en momenteel het grootste Confederatie-standbeeld in de Verenigde Staten. Het wordt woensdag neergehaald, 131 jaar na de plaatsing. Dat is mogelijk omdat het hooggerechtshof vorige week bepaalde dat het monument verwijderd mag worden, nadat tegenstanders hadden geprobeerd het besluit van de gouverneur van Virginia daarover ongedaan te maken.

De Democratische gouverneur Ralph Northam besloot vorig jaar het standbeeld te verwijderen, tien dagen na het overlijden van George Floyd. De zwarte Amerikaan werd tijdens zijn arrestatie gedood door een witte agent. Bij het beeld van Lee werden na Floyds dood Black Lives Matter-protesten tegen racisme en politiegeweld gehouden.

“Onze publieke gedenktekens staan symbool voor wie wij zijn en wat wij belangrijk vinden”, zei Northam na de uitspraak van het hof. “Als wij leiders eren die vochten voor een systeem dat mensen tot slaaf maakte, eren we een verloren zaak die Virginia al te veel jaren belast.” Ook volgens burgemeester Levar M. Stoney wordt het tijd dat het beeld verdwijnt. “We zijn een diverse, open en verwelkomende stad en onze symbolen moeten die realiteit weerspiegelen”, zegt hij.

Verschillende steden hebben in de afgelopen jaren Confederatie-beelden neergehaald. Afgelopen juli werd het standbeeld van generaal Lee in de stad Charlottesville verwijderd. Tegen dat standbeeld werd in 2017 gedemonstreerd, waarbij een van de deelnemers werd doodgereden door een rechts-extremist. De dader is veroordeeld tot een levenslange celstraf.