Aardbeving met kracht van minstens 7,0 treft Mexico

Een krachtige aardbeving heeft het zuidwesten van Mexico dinsdagavond plaatselijke tijd getroffen. Verschillende gebouwen geraakten ernstig beschadigd maar er werden voorlopig nog geen melding van slachtoffers gemaakt.

Volgens het gespecialiseerde Amerikaanse agentschap USGS had de aardbeving een kracht van 7,0. De Mexicaanse seismologische dienst SSN spreekt van een kracht van 7,1. Het epicentrum zou zich volgens SSN op elf kilometer ten zuidwesten van de badplaats Acapulco bevinden.

Daar vielen bomen om en kwamen grote rotsblokken op wegen terecht. Hector Astudillo, gouverneur van de staat Guerrero, waar Acapulco deel van uitmaakt, zei dat er momenteel geen meldingen zijn van ernstige schade.

Mexico-Stad

Acapulco ligt op ongeveer 375 km van de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad. Volgens burgemeester Claudia Sheinbau zijn er ook daar geen onmiddellijke meldingen van grote schade.

In de wijk Roma Sur in Mexico-Stad was er wel een black-out en renden bewoners bang naar buiten. Sommigen droegen niet veel meer dan een pyjama, aldus een getuige tegen persagentschap Reuters.

De aardbeving was erg ondiep, slecht 12,5 kilometer onder de oppervlakte, wat het schudeffect zou hebben versterkt.

De laatste grote aardbeving in Mexico, ook met een kracht van 7,1, vond plaats op 19 september 2017. De ramp eiste 369 mensenlevens.