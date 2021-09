SpaceX maakt zich op voor eerste commerciële volwaardige ruimtevlucht

Elon Musk en zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX maken zich op voor een nieuw hoofdstuk in de ruimtevaartgeschiedenis: de eerste bemande volwaardige ruimtevlucht op pure commerciële basis.

SpaceX verzorgt reeds voor rekening van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA onbemand en bemand transport naar en van het Internationaal Ruimtestation ISS. Musk en co. gaan nu een stapje verder, ook in de richting van het ruimtetoerisme waarin Space Adventures, Virgin Galactic van Richard Branson en Blue Origin van Jeff Bezos actief zijn.

Ruimtevaartbedrijf SpaceX zal vier privépersonen op eigen kosten – de facto betaalde één van de vier voor hen allen – drie dagen lang op een hoogte van zowat 575 km rondjes rondom onze planeet laten draaien. Op grond van een overeenkomst met NASA zullen zij het ISS niet aandoen.

Sinds een spaceshuttle in 2009 de Hubble Ruimtetelescoop heeft opgeknapt, is niemand tot op 575 km hoogte gevlogen.

De missie die Inspiration4 werd gedoopt, begint op 15 september, wanneer een Falcon-9 draagraket van SpaceX vanop het legendarische platform 39A van Cape Canaveral in Forida een aangepaste Dragon-capsule – de Crew Dragon Resilience – de ruimte moet inslingeren. De missie verloopt volledig op automatische piloot, tenzij in noodgevallen.

Kinderziekenhuis

De 38-jarige miljardair Jared Isaacman, een burgerpiloot die ook ervaring met performante gevechtsvlieguigen heeft, is gezagvoerder. Hij heeft ook de missie bekostigd. SpaceX zou een zitje voor ongeveer 50 miljoen dollar verkopen. De 51-jarige Sian Proctor, eveneens een burgerpiloot, is professor en heeft een diploma biologie op zak. De 29-jarige Hayley Arceneaux is medisch assistente bij het St. Jude onderzoeksziekenhuis voor kinderen waarvoor de missie geld moet opleveren. De 42-jarige Chris Sembroski is een data-ingenieur.

Proctor en Sembroski raakten aan hun zitje dankzij een wedstrijd en een loterij. Na als kind kanker te hebben overwonnen, vliegt Arceneaux mee “als verpersoonlijking van hoop”.

De vier zullen naar de Aarde kunnen turen via een speciaal op de Dragon gemonteerde koepel, die de plaats heeft ingenomen van een koppelingsadaptor voor het ISS. De astronauten zullen enkele gezondheidsexperimenten uitvoeren die onder andere door SpaceX zijn betaald. Voorts zetten ze activiteiten op om het St.Jude ziekenhuis te sponsoren.

De capsule, die ook al eens astronauten naar en van het ISS heeft gebracht tijdens een missie van een half jaar, moet landen in de Atlantische Oceaan.

Hoger en langer dan Bezos en Branson

Het verschil met de recente trips van Jeff Bezos (Blue Origin) en Richard Branson (Virgin Galactic) is dat die slechts tot de grens van de ruimte zijn gereisd, daar enkele minuten zijn gebleven en dan meteen naar huis zijn teruggekeerd. Inspiration4 is bovendien de eerste volwaardige ruimtemissie zonder een institutionele beroepsastronaut aan boord.

SpaceX lanceert ook satellieten voor derden, is met Starlink een breedbandnetwerk in de ruimte aan het uitbouwen en begeert contracten voor het nieuwe Amerikaanse Maanprogramma.