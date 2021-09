Online kliklijn zkt. host: Texaanse anti-abortustiplijn voor tweede keer offline gehaald

De digitale tiplijn in Texas, waarop iedereen anoniem mensen kon aangeven die de draconische nieuwe abortuswet overtreden, is offline gehaald door de webhost.

Sinds begin september geldt in Texas een nieuwe abortuswet die een abortus na zes weken zwangerschap verbiedt. Op basis van de wet kunnen burgers klacht indienen, niet tegen de patiënten zelf, maar wel tegen iedereen die betrokken is bij een illegale abortus.

Om die klachten te faciliteren richtte de anti-abortusgroep Texas Right to Life de website ProLifeWhistleblower.com. Daarop konden burgers anoniem mensen verklikken die geholpen hebben bij een illegale abortus.

Er kwam al snel kritiek op de website en via sociale media werd er opgeroepen om de website te overstelpen met onder meer valse tips, memes en zelfs pornofoto’s. Intussen werd ProLifeWhistleblower.com al door twee verschillende webhostingplatforms offline gehaald.

Privacybeleid

GoDaddy, de eerste Webhost die de servers leverde waarop de website stond, zei dat de site haar privacybeleid had geschonden door persoonlijke informatie (waaronder medische gegevens vallen) met derden te delen.

De site werd vervolgens overgezet naar servers van Epik. Die host staat er om bekend controversiële sites te helpen. Maar ook daar bleek dat de online kliklijn het privacybeleid schond door medische gegevens met derden te delen. Wie de website nu bezoekt wordt herleid naar de officiële website van Texas Right to Life.

Een woordvoerster van die groep zei dinsdag dat de website aan het verhuizen was naar een nieuwe host. Het is nog niet duidelijk of dat zal lukken. De groep stelt verder blij te zijn met de gratis publiciteit voor de site die de aanhoudende controverse veroorzaakt.