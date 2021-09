Kogelwerende kooi, tunnel en afgezet eiland: terreurproces Parijs van start met draconische beveiliging

Woensdag gaat in Parijs het terreurproces van start tegen Salah Abdeslam en de andere beklaagden die achter de aanslagen van 13 november 2015 zouden zitten. Een proces met een enorme schaal, maar ook met ongeziene veiligheidsmaatregelen. En dat voor negen maanden lang. “We gaan in een bunker leven tot eind mei.”

Dat een enorme politiemacht ingezet wordt, was al zichtbaar in de dagen voor het proces. Maar hoeveel agenten aanwezig zullen zijn, wordt om veiligheidsredenen niet gecommuniceerd. Alleen al binnen in ...