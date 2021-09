Louis van Gaal de grote held na 6-1-zege van Nederland tegen Turkije: “Ik heb wel vijftig ‘chaps’ gekregen”

Oranje-bondscoach Louis van Gaal (70) heeft genoten van zijn terugkeer in het trainersvak na vijf jaar pensioen. ”Het was een fantastische week, zowel voor de spelers als voor mij en mijn staf”, vertelde hij na de 6-1-zege tegen Turkije. Maar de eerste negen dagen van zijn derde periode als bondscoach van Oranje zijn ook heel zwaar geweest, benadrukte Van Gaal. “We hebben veel gesprekken gehad en drie wedstrijden in een week is voor de spelers zwaar, maar ook voor de staf”