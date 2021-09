Lof en tips voor Louis van Gaal na monsterzege tegen Turkije: “Hopelijk is hij nu overtuigd dat er met 4-3-3 iets te bereiken valt”

Een 6-1-zege tegen Turkije: er zijn slechtere uitslagen om mee wakker te worden. Aan lof dan ook geen gebrek in de Nederlandse kranten woensdagmorgen. Voornamelijk voor hattrickheld Memphis Depay en comebackkoning Louis van Gaal. Al kreeg de bondscoach ook nog een tip over zijn systeem. “In zijn hart gelooft Van Gaal niet dat met 4-3-3 iets valt, hopelijk is hij nu van het tegendeel overtuigd.”

Het Algemeen Dagblad laat er geen twijfel over bestaan. ‘Subliem’, kopt het AD daags na de 6-1-zege van Nederland tegen Turkije. ‘Het elftal van bondscoach Louis van Gaal maakt gehakt van Turkije’. Op pagina’s twee en drie gaat de lof voor de uit pensioen teruggekeerde bondscoach nog wat verder. ‘Oranje swingt aan de hand van Van Gaal’. Het AD prijst LVG voor de manier waarop hij zorgt voor duidelijkheid, ruimte en kansen voor jonge spelers.

De Volkskrant ziet dan weer hoe een ‘majestueus Oranje Turkije helemaal suf tikt’.

Bij De Telegraaf is de grootste lof voor Memphis Depay, die tegen Turkije goed was voor een hattrick. Chef voetbal Valentijn Driessen, die op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Turkije nog stevig van antwoord werd gediend door de bondscoach na een vraag over zijn spelsysteem, bestempelt de eerste missie van Louis van Gaal als geslaagd. ‘Met dank aan de internationals. Ze vroegen om verantwoordelijkheid, kregen die van de bondscoach en maakten het ook waar.’

‘Het weerzien met de 70-jarige oude voetbalbaas had slechter kunnen aflopen’, schrijft Driessen nog. ‘In zijn hart gelooft Van Gaal niet dat met 4-3-3 iets valt te bereiken in het hedendaagse verdedigende voetbal. Hopelijk raakt hij door zijn eigen spelers overtuigd van het tegendeel. Tegen alle landen die buiten de toptien van de FIFA-wereldranglijst vallen, is het juist het antwoord om alle opgetrokken muren steen voor steen af te breken. Zoals tegen Turkije.’

Volgens Driessen kan de mislukking op het EK (Nederland ging er al in de 1/8ste finales uit tegen Tsjechië, red.) weleens het ’ultieme leermoment’ zijn geweest. ‘Van Gaal kreeg Oranje zo snel op de rails door te luisteren naar zijn internationals en zijn visie te parkeren. Na De Boers onzalige EK-formatie van 5-3-2 – aangemoedigd destijds door Van Gaal – koos hijzelf wijselijk voor 4-3-3. En daarbij durfde hij het elftal af te stemmen op Memphis Depay, het individu met de doorslaggevende kwaliteiten.’