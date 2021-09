Schepen Yoleen Van Camp (N-VA) verlaat onverwacht de lokale politiek

Herentals - Op het einde van de gemeenteraad van dinsdagavond kondigde schepen Yoleen Van Camp (N-VA) haar vertrek uit de Herentalse gemeenteraad aan. “De combinatie van een mandaat als schepen met dat van Kamerlid was de voorbije jaren zeer hectisch. Zeker als je beide voor de volle 100% goed wil doen. Dat was niet vol te houden”, zegt Van Camp.

Tijdens het voorbije coronajaar heeft Yoleen Van Camp naar eigen zeggen veel kunnen nadenken. “De keuze is nu gemaakt om ontslag te nemen als schepen en als raadslid om me volop te kunnen concentreren op mijn parlementair werk. Ik kijk met heel veel trots terug op mijn traject in Herentals en ben dankbaar voor de steun die ik hiervoor kreeg. We hebben een heel sterk programma dat de beloften aan de kiezer ondertussen ook waarmaakt. Alle projecten staan op de rails en zitten op schema. Het is dus met een gerust hart dat ik de fakkel doorgeef.”

“Haar beslissing kwam ook voor ons als een verrassing”, zegt Arnout De Cuyper, de lokale voorzitter van N-VA. “Als schepen zette Yoleen al haar daadkracht in om Herentals beter en bruisender te maken. Haar vertrek zal een gemis zijn, voor de N-VA en voor Herentals. Desondanks respecteren we deze persoonlijke keuze.”

Kasterlee

De uit Kasterlee afkomstige Yoleen Van Camp verhuisde als parlementslid naar Herentals om de N-VA naar de bestuursmeerderheid te loodsen. Met 24,8% van de stemmen werd de N-VA in Herentals bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen meteen de grootste partij, goed voor negen zetels. De N-VA vormde een coalitie met CD&V. Deze partij haalde zes zetels binnen. Toch liet Van Camp het burgemeesterschap aan Mien Van Olmen (CD&V) en nam ze genoegen met het mandaat van eerste schepen.

Verkiezingsdrukwerk op broodzakken, samen met haar running mate Pascal Van Nueten. Foto: Marc Peeters

Onder meer Mobiliteit, Lokale Economie, Markten en Foren en Sport behoorden tot haar bevoegdheden. De komst van Yoleen Van Camp was in Herentals zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. Daarvoor stonden er tijdens de verkiezingscampagne te veel borden en ook het idee om broodzakken te gebruiken als campagnemiddel was ongezien en ging over de tongen.

In het college wordt Yoleen Van Camp vanaf begin oktober opgevolgd door de Eva Brandwijk. Zij neemt ook de bevoegdheden van Yoleen Van Camp over. Rikkert Van Bauwel (48) komt in oktober in de gemeenteraad in de plaats van Van Camp.

De spoorwegen vormen een van de stokpaardjes van Yoleen Van Camp. Foto: Marc Peeters

Voor de meeste raadsleden was het ontslag van de schepen een donderslag bij heldere hemel. “Lokale politiek kan je alleen doen met volle goesting, als een teamplayer en samen met de inwoners en niet boven hen. Als die voorwaarden niet vervuld zijn, stop je best met een lokaal uitvoerend mandaat en dat is wat Yoleen nu doet”, meent ex-burgemeester Jan Bertels (Vooruit). “Voor ons heeft de politieke stilstand al lang genoeg geduurd.”