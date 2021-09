Ongeloof in Pulle: Thomas blijkt Petrus na restauratie schilderij in kerk

Zandhoven / Pulle - Voor het eerst in lange tijd zal de Sint-Petrus- en Pauluskerk in Pulle zondagnamiddag te bezichtigen zijn tijdens de Open Monumentendag. Daar is een goede reden voor. De kerkraad van Pulle liet een aantal kunstwerken restaureren, en die gaven verrassende geheimen prijs.

Tussen 14 en 17u zet de Sint-Petrus en Pauluskerk zondag 12 september de deuren open. Restaurateurs Chantal Siebens en Jan Lermytte van het atelier DoubleFaux (Obeeliks bvba) uit de Tolstraat in Antwerpen geven zelf uitleg. Zo werd een van de twee altaren - die van marmer lijken maar eigenlijk beschilderd hout zijn volgens de marmertechniek - helemaal opnieuw “gemarmerd”. Deze manier waarbij via penseelstreken de illusie van (imitatie)marmer wordt gewekt, vraagt echt vakmanschap.

Dit is niet Thomas die de hand van Jezus kust, maar Petrus die de sleutelbos van het Koninkrijk van Jezus ontvangt. Foto: kma

Siebens en Lermytte, gespecialiseerd in trompe l’oeil, muurschilderingen, marmer- en houtimitaties, maltechnieken en de restauratie van schilderijen en beelden, namen ook drie schilderijen onder handen. De Emmaüsgangers en De Vlucht uit Egypte brachten geen noemenswaardige verrassingen aan het licht. “Maar het schilderij waarvan wij dachten dat het Thomas was die de hand van Christus kust, blijkt nu om Petrus te gaan die de sleutels van het Hemelrijk van Christus krijgt”, zegt Ingrid Van Dijck van de kerkraad van Pulle. “Niemand had die sleutelbos ooit gezien, zo donker en vuil was het doek.”

Chantal Siebens bemerkte de persoonsverwisseling toen onderzoek met UV-licht duidelijk maakte dat onder het mislukte overschilderde hoofd van wie de Pullenaars algemeen als de ongelovige Thomas beschouwden, eigenlijk Petrus staat afgebeeld, die sleutels in zijn hand heeft. Ook de mismeesterde overschilderde onderarm van Jezus is nu weer in verhouding met zijn gespierde bovenarm. Het blijkt zelfs om een mooie kopie van een werk van Rubens te gaan.

(Lees verder onder de foto’s)

Het bovenste schilderij met het oude, mismeesterde hoofd. Onderaan de gerestaureerde versie. Let ook op de veel gespierdere onderarm van Jezus na restauratie. Foto: rr

Wie Jan Lermytte en Chantal Siebens van Obeeliks in Antwerpen zelf toelichting wil horen geven, kan zondag tussen 14u en 17u naar de kerk van Pulle afzakken. Ook één relikwiekast van de heilige Sint-Antonius die onder de memel zat, bevindt zich in het restauratie-atelier.

Dat de kerkraad van Pulle nog zo investeert in de Pulse kerkkunst zal de inwoners waarschijnlijk geruststellen. Ze vonden een oproep voor een rondvraag in de bus over welke mogelijke nieuwe invullingen zij voor het kerkgebouw zien.

Het mooi gemarmerd altaar dat helemaal gerestaureerd werd. Het lijkt marmer, maar het is hout. Foto: kma

De Emmaüsgangers. Foto: kma

De Vlucht uit Egypte. Foto: kma