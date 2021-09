Fietser (35) glijdt uit op Gentse tramsporen en overlijdt, schepen Watteeuw wil ingrijpen: “Het wegdek moet beter”

Gent - Een 35-jarige fietser is vorige zondagavond om het leven gekomen na een val op de tramsporen in het centrum van Gent. Het zoveelste slachtoffer in een lange rij, want jaarlijks gebeuren in die stad 500 fietsongevallen op tramsporen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) beloofde woensdagochtend op Radio 1 meer inspanningen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren.

Alexander Verhaeghe fietste vorige zondag omstreeks 18 uur in de buurt van het Hippoliet Lippensplein in Gent. Het regende, het lijkt dus aannemelijk dat de 35-jarige man uitgleed op de gladde tramsporen. De man gleed door tot tegen een verkeerspaaltje en kreeg een flinke klap op zijn borst. Hij overleed twee uur later aan een hartstilstand als gevolg van bloedingen rond de long en een scheur van de aorta.

Kwalijke reputatie

De tramsporen in Gent hebben een kwalijke reputatie. Uit een studie van het UZ Gent bleek dat in 2018 een kwart van alle geregistreerde fietsongevallen gebeurde op de tramsporen. Naar schatting 500 slachtoffers kwamen na hun valpartij terecht op een van de Gentse spoedgevallendiensten.

Veel meer dan in andere steden: in Amsterdam met zijn 860.000 inwoners waren dat er volgens de studie van het UZ Gent gedurende een jaar welgeteld 10. Daarna volgden vergelijkingen met Sheffield (580.000 inwoners, 27 ongevallen), Toronto (2,9 miljoen inwoners, 58 ongevallen), Edinburgh (520.000 inwoners, 141 ongevallen), en tenslotte Gent met veel minder inwoners (260.000) en maar liefst 149 ongevallen.

Infrastructuur

In tegenstelling tot in Antwerpen en aan de kust, waar de trams vaak een eigen bedding hebben, liggen de sporen in de Gentse binnenstad vaak op de rijweg die door alle weggebruikers gebruikt wordt. Een situatie die door een gebrek aan ruimte moeilijk op te lossen is, zegt woordvoerder Karen Van der Sype van De Lijn. “Er worden wereldwijd studies uitgevoerd om dit fenomeen aan te pakken en oplossingen te vinden, maar tot nu toe zijn die niet afdoende. Voor het type sporen in Gent is er geen enkel toepasbaar product op de markt. De Lijn volgt de evolutie natuurlijk nauw op.”

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit (Groen), erkende de gevaarlijke situatie in Gent en wil actie ondernemen. “Fietsers hebben het nodig om te kunnen uitwijken, en dat kan nu niet”, klonk het woensdagochtend op Radio 1. “Het wegdek moet beter. Ik wil niet wijzen naar De Lijn, ook wij als stad hebben daar onze verantwoordelijkheid in, en ook andere overheden. Het gaat te traag, de procedures zijn te log. Ik ga er alles aan doen om dat te versnellen.”

Aanbevelingen

Watteeuw wil samen met De Lijn en de fietsers ook de gevaarlijke punten aanduiden, en beter communiceren waar je als fietser tramsporen kan kruisen. Daarnaast wil hij de bestaande fietslessen waarin fietsers leren om te gaan met tramsporen uitbreiden.

Dat zijn exact de concrete aanbevelingen die de spoedartsen van het UZ Gent enkele maanden geleden na de publicatie van hun studie al formuleerden: “de weginfrastructuur wijzigen zodat fietsers en tramsporen van elkaar gescheiden zijn en er voldoende ruimte is voor fietsers om naast de sporen te fietsen, te draaien of af te slaan”. En “fietsers – met de focus op jongvolwassenen en bij voorkeur bij de start van het academiejaar – aanleren hoe je tramsporen zo veilig mogelijk kruist (zo loodrecht mogelijk over de sporen rijden) en extra voorzichtig zijn bij regenweer”, klonk het in juli al.